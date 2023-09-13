Арктическая стартап-экспедиция, начавшаяся в Якутии, в этом году пройдет в 18 регионах России

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На Восточном экономическом форуме дан старт «Арктической стартап-экспедиции: Дальний Восток и Арктика России», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Это проект, который впервые появился в Якутии. Он нацелен на поддержку лучших проектов в креативной экономике макрорегиона России. Его призовой фонд составил 8 миллионов рублей.

Отметим, что «Арктическая экспедиция» является продолжением дальневосточной стартап-экспедиции, которую Якутия запустила в 2019 году. Тогда организаторы вели поиск технологических проектов, а теперь, помимо ИТ-сферы, в нее войдут все ключевые направления креативной индустрии. Таким образом, в этом году Арктическая стартап-экспедиция пройдет по восьми направлениям с охватом 18-ти регионов Дальнего Востока и Арктики.

«Очень рад, что наш проект стартап-экспедиции уверенно преодолел масштаб одного региона. Якутия считает для себя важнейшей задачей развитие сфер, приоритет которых обозначил Президент страны. Поддержка творческих креативных индустрий — одно из направлений, где республика добилась серьезных успехов и готова делиться опытом, масштабировать его в регионах России», — сказал глава республики Айсен Николаев.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков добавил, что достижения, которые Якутия демонстрирует в креативных индустриях и информационных технологиях, должны стать достоянием всей России.

Директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде отметила, что в последние 20 лет в России научились инвестировать в сферу ИТ.

«Сейчас нам нужно пройти тот же путь в креативном секторе. Уверена, что результат в этой индустрии превзойдет все наши ожидания. Со стороны Центра будем поддерживать коллег и, конечно, в первую очередь — экспертизой», — сообщила она.

Конкурс пройдет по таким направлениям, как кино, анимация, архитектура, разработка игр, дизайн одежды. Финалы состоятся в восьми городах Дальнего Востока и Арктики. Один из них будет организован в Хабаровске по направлению «Компьютерная графика и анимация» в рамках Международного фестиваля анимационного кино «Анимур».

Напомним, что Якутия входит в ТОП-10 российских регионов по экспорту услуг в сфере ИТ. Также большой популярностью в России пользуется якутское кино. Фильмы, снятые в республике, ежегодно занимают призовые места во всероссийских и международных конкурсах.

В прошлом году Якутия была признана лучшим креативным регионом по версии Russian Creative Awards. Среди пятерки регионов-лидеров в номинации «Креативный регион» Якутию назвали победителем по количеству федеральных инициатив с лучшей в стране системой поддержки креативных индустрий.