Врач Уланкина: людям с психическими заболеваниями нужно с опасением заниматься йогой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач Ольга Уланкина разъяснила, почему не всем можно заниматься йогой и в чем ее опасность. У каждой позы в йоге есть свои противопоказания. Если инструктор не говорит о них, значит, он не заботится о здоровье своих подопечных.

Прежде всего, занятия йогой требуют хорошей физической подготовки. Нетренированные мышцы могут сильно травмироваться.

Не рекомендуется заниматься йогой людям с гипертонией, травмами позвоночника и шейного отдела, отслоением сетчатки. А особенно тем, кто перенес микроинсульт. Даже безопасные позы в этой практике («собака мордой вниз», — одна из базовых поз хатха-йоги) могут привести к серьезным последствиям.

Врач также предупреждает, что популярное направление йоги - критическое выравнивание - не поможет справиться с болью в спине и не избавит от бессонницы. А особенно противопоказана такая йога людям с онкологическими заболеваниями, беременным женщинам, а также у кого больное сердце.

Одно из самых опасных направлений в йоге является гвоздестояние (иглоукалывание). Специалисты в этой практике уверяют, что этот прием, воздействуя на определенные точки стопы, оздоравливает организм.

- Научно это пока не доказано, зато известны противопоказания, при которых на доску вставать нельзя, - это беременность, онкологические заболевания, психические заболевания, проблемы с сердцем, - пояснила медик «Газете.Ru».

Итак, прежде чем изучать асаны, стоит хорошо подумать.

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