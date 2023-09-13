Минюст США обвинил Маска в пренебрежении безопасностью данных в соцсети X Фото: REUTERS

Министерство юстиции США обвинило Илона Маска в нарушении конфиденциальности данных пользователей социальной сети X. Об этом сообщает информационный портал Axios, ссылаясь на судебный иск ведомства.

Сообщается, что Илон Маск, возможно, нарушил распоряжение федеральной комиссии по торговле США (FTC), которое говорит о соблюдении конфиденциальности и безопасности данных.

FTC отмечает «хаотическую» обстановку в компании. В иске ведомство говорит о том, что Илон Маск мог не соблюдать детальный контроль над компанией, из-за чего часть его поручений «поставили под угрозу конфиденциальность и безопасность данных».

Данный иск был результатом обращения семи сенаторов США, которые в 2022 году в заявлении на имя председателя федеральной комиссии по торговле США Лине Кхан потребовали расследовать возможные нарушения Илона Маска в вопросах безопасности и защиты данных пользователей соцсети.