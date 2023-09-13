FA: нетерпение и безразличие Запада стали основным оружием Путина на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Безразличие и нетерпение Запада являются главным оружием президента России Владимира Путина в конфликте на Украине. К таким выводам пришло издание Foreign Affairs.

«Безразличие и нетерпение Запада — главное оружие Путина в этом конфликте», - сказано в материале.

Авторы издания подчеркивают, что западным странам становится все труднее поддерживать Украину в отсутствии результатов на передовой.

«Киеву нужно объяснять концепцию затяжного конфликта, который сейчас остается единственным залогом выживания Украины», - отмечается в публикации.

Журналисты добавляют, что скоро в США и Европе пройдут выборы, а у Украины не так много рычагов влияния на политику внутри стран-партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил страны продвигается очень тяжело.

Президент России Владимир Путин рассказал, что украинская армия в ходе своего наступления потеряла уже 71,5 тысячи военнослужащих, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин. Он подчеркнул, что результатов у ВСУ нет, но есть большие потери.