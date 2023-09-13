Суд Евросоюза отклонил иск о снятии санкций с владельца ММК Рашникова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Европейского союза отказался снять санкционные ограничения с российского миллиардера Виктора Рашникова по его иску.

Судья Европейского суда отклонил данный иск, обязав российского бизнесмена оплатить судебные расходы.

Виктор Рашников - основной акционер с долей 79,76% и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК). В «черный список» Европейского союза бизнесмен попал в середине марта прошлого года, а через полгода его включили в санкционный перечень США.

В мае 2022 года Виктор Рашников подал иск в суд, требуя отмены решения о санкционных ограничениях. Венгрия также обращалась с просьбой снять ограничительные меры с трех российских миллиардеров, в том числе владельца ММК.