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НовостиВ мире13 сентября 2023 10:32

Суд Евросоюза отклонил иск о снятии санкций с владельца ММК Рашникова

Российского бизнесмена обязали оплатить судебные расходы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Суд Евросоюза отклонил иск о снятии санкций с владельца ММК Рашникова

Суд Евросоюза отклонил иск о снятии санкций с владельца ММК Рашникова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Европейского союза отказался снять санкционные ограничения с российского миллиардера Виктора Рашникова по его иску.

Судья Европейского суда отклонил данный иск, обязав российского бизнесмена оплатить судебные расходы.

Виктор Рашников - основной акционер с долей 79,76% и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК). В «черный список» Европейского союза бизнесмен попал в середине марта прошлого года, а через полгода его включили в санкционный перечень США.

В мае 2022 года Виктор Рашников подал иск в суд, требуя отмены решения о санкционных ограничениях. Венгрия также обращалась с просьбой снять ограничительные меры с трех российских миллиардеров, в том числе владельца ММК.