Суд Евросоюза отклонил иск о снятии санкций с владельца ММК Рашникова
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Суд Европейского союза отказался снять санкционные ограничения с российского миллиардера Виктора Рашникова по его иску.
Судья Европейского суда отклонил данный иск, обязав российского бизнесмена оплатить судебные расходы.
Виктор Рашников - основной акционер с долей 79,76% и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК). В «черный список» Европейского союза бизнесмен попал в середине марта прошлого года, а через полгода его включили в санкционный перечень США.
В мае 2022 года Виктор Рашников подал иск в суд, требуя отмены решения о санкционных ограничениях. Венгрия также обращалась с просьбой снять ограничительные меры с трех российских миллиардеров, в том числе владельца ММК.