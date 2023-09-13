Психолог Наумова: максимальная нагрузка для подростка - четыре кружка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский психолог Наталья Наумова рассказала о том, как упорядочить режим дня школьников, чтобы они не ощущали большую нагрузку. Она советует, помимо уроков, посещать не более четырех дополнительных кружков в неделю.

- При выборе секций следует обязательно учитывать склонности и желания ребенка. Чтобы занимаясь интересным делом, подросток получал удовольствие и познавательные навыки, советует специалист NEWS.ru.

Психолог отметила, если родители заставляют ребенка посещать много кружков, а он не желает этого делать, то может развиться невроз. Мало того, дети начинают злоупотреблять вредными привычками: курить, употреблять психоактивные вещества.

Кстати, кроме кружков, есть еще способы использования свободного времени с пользой. Это подработки, и заключаются они не в наличии карманных денег, а в развитии своей финансовой грамотности. Подросток учится планировать доходы и расходы, копить на цели.

Возможно, этот навык поможет в будущем увереннее чувствовать себя в любом коллективе, в выборе профессии, рассказывает психолог Анастасия Екушевская «Газете.Ru».