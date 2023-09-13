В Кремле прокомментировали переговоры Путина и Ким Чен Ына

Песков заявил о важности и содержательности переговоров Путина и Ким Чен Ына Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 13 сентября, прокомментировал переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Он назвал их очень важными и содержательными.

«В целом переговоры были очень важны, очень содержательны», - сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что сам факт визита в Россию Ким Чен Ына является крайне важным событием для развития двусторонних отношений. Песков рассказал, что Северная Корея заинтересована в развитии сотрудничества с Россией по ряду направлений, в том числе в сфере авиации, транспорта и инфраструктуры.

Сайт KP.RU писал о переговорах Путина и Ким Чен Ына на космодроме «Восточный». Они продолжались около четырех часов, учитывая торжественный обед, северокорейский лидер провел на космодроме более пяти часов.

Путин на торжественном обеде в честь Ким Чен Ына поднял тост за укрепление дружбы между Россией и Северной Кореей. В свою очередь, лидер КНДР заявил, что Россия сегодня борется со «сборищем зла», которое питает иллюзии о своей гегемонии. Он также выразил уверенность, что российская армия и народ непременно одержат великую победу.