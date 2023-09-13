Лавров: Запад нарушил контракты, поставляя Киеву советское и российское оружие

Лавров: Запад грубо нарушил контракты, поставляя Киеву советское и российское оружие Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставками на Украину вооружения советского и российского производства западные страны нарушили все контрактные обязательства.

“Я уже перестал обращать внимание на то, что пишут западные СМИ, особенно после того, как они нарушили все возможные контрактные обязательства, в частности, направляя огромное количество оставшейся на Западе советско-российской военной техники”, — сказал министр в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Лавров добавил, что передача киевскому режиму советских и российских танков, бронемашин и артиллерии нарушает сертификаты конечного пользователя, поскольку без согласия продавца это вооружение никуда не может быть отправлено.

При этом, как подчеркивал Лавров, конфликт на Украине давно бы закончился без военной поддержки союзников киевского режима, из-за чего их можно приравнивать к непосредственным участникам конфликта.