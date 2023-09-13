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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 10:42

ФСБ возбудила дело на жителя Липецкой области за финансирование ВСУ

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ возбудила дело на жителя Липецкой области за финансирование ВСУ

ФСБ возбудила дело на жителя Липецкой области за финансирование ВСУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело по статье о госизмене в отношении жителя Липецкой области, переводившего денежные средства на криптовалютный счет украинскому гражданину для закупки обмундирования и амуниции Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявила пресс-служба УФСБ по Липецкой области.

По данным спецслужб, через свой банковский счет задержанный переводил деньги, которые позже шли на нужды ВСУ, а также ультраправых и экстремистских организаций, ведущих боевые действия против российских войск.

«На указанные денежные средства приобретены средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ», - сказано в сообщении пресс-службы УФСБ.

Напомним, в среду, 13 сентября, также стало известно, что ФСБ задержала сотрудника оборонного предприятия за хищение средств в Москве. Как сообщалось, задержанный занимал должность в системе управления предприятия.