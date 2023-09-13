Германия передала Украине дополнительно 20 БМП Marder с боеприпасами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия за прошедшую неделю передала Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder с боеприпасами, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и две бронированные машины Wisent 1 для разминирования территории.

Как следует из обновленного списка военной помощи Киеву, Вооруженные силы Украины также получили три тысячи дымовых снарядов калибра 155 миллиметров, материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, два мобильных носителя антенн, десять сенсоров для беспилотников, систему спутникового наблюдения и три машины скорой помощи.

Напомним, министр иностранных дел Германии Аналена Бербок призвала создать над Украиной оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны. По ее словам, визит на киевскую подстанцию показал актуальность защиты электро-, водо- и теплоснабжения перед зимой.

Бербок добавила, что ФРГ планирует дополнительно поставить Украине системы ПВО IRIS-T и обратиться к партнерам, чтобы те передали Киеву хотя бы на ограниченный срок свои средства ПВО.