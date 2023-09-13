Спикер ВВС Украины Игнат: российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно сбить

ВВС Украины заявили, что практически не могут сбивать российские бомбы ФАБ-500 Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Спикер командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что российские авиабомбы ФАБ-500 практически невозможно сбить.

“Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно”, — приводит слова военного издание Washington Post.

Игнат добавил, что единственным способом бороться с применением подобных снарядов является уничтожение самолетов, однако для этого необходимы собственные современные истребители, которых нет в распоряжении ВСУ.

“Недостаток авиации вредит битве. Мы очень страдаем”, — приводит WP слова украинского солдата батальона воздушной разведки.

Ранее американское военное издание The War Zone также отмечало, что российские планирующие авиабомбы стали серьезной головной болью для ВСУ, поскольку украинские инженеры так и не смогли разобраться в принципе их наведения.