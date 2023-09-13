Аналитик Чернов: увеличением первоначального взноса избегают перегрева рынка

Новые условия ипотеки помогут избежать перегрева рынка, считает эксперт Фото: Иван МАКЕЕВ

Повышение первоначального взноса по ипотеке поможет избежать перерыва рынка недвижимости, таким мнением с RT поделился финансовый аналитик Владимир Чернов.

- Первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой поможет чтобы избежать перегрева рынка недвижимости, - отметил Чернов.

По его словам, меры властей также отразятся на объемах продаж и замедлят темпы роста цен на первичное и вторичное жилье

- Также это замедлит темпы роста прибылей у российских девелоперов и банков, - считает эксперт.

Ранее «Известия» сообщили, что российские власти обсуждают изменения в программе льготной ипотеки, в том числе повышение первоначального взноса до 20%. В России в настоящее время действуют несколько федеральных льготных программ ипотеки.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ВЭФ сообщил о необходимости повысить верхнюю планку дальневосточной ипотеки до девяти миллионов рублей. Глава государства напомнил, что сейчас на Дальнем Востоке действуют специальные условия по ипотеке - ставке в 2%, сумме до шести миллионов рублей, говорится в сообщении телеканала «360».