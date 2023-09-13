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НовостиЭкономика13 сентября 2023 12:59

Аналитик Чернов: увеличением первоначального взноса избегают перегрева рынка

Меры властей также отразятся на объемах продаж
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Новые условия ипотеки помогут избежать перегрева рынка, считает эксперт

Новые условия ипотеки помогут избежать перегрева рынка, считает эксперт

Фото: Иван МАКЕЕВ

Повышение первоначального взноса по ипотеке поможет избежать перерыва рынка недвижимости, таким мнением с RT поделился финансовый аналитик Владимир Чернов.

- Первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой поможет чтобы избежать перегрева рынка недвижимости, - отметил Чернов.

По его словам, меры властей также отразятся на объемах продаж и замедлят темпы роста цен на первичное и вторичное жилье

- Также это замедлит темпы роста прибылей у российских девелоперов и банков, - считает эксперт.

Ранее «Известия» сообщили, что российские власти обсуждают изменения в программе льготной ипотеки, в том числе повышение первоначального взноса до 20%. В России в настоящее время действуют несколько федеральных льготных программ ипотеки.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ВЭФ сообщил о необходимости повысить верхнюю планку дальневосточной ипотеки до девяти миллионов рублей. Глава государства напомнил, что сейчас на Дальнем Востоке действуют специальные условия по ипотеке - ставке в 2%, сумме до шести миллионов рублей, говорится в сообщении телеканала «360».