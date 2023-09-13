Поврежденные при атаке ВСУ на Севастополь корабли продолжат боевую службу

Корабли Военно-морского флота России, поврежденные в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, будут восстановлены и продолжат боевую службу, сообщает Министерство обороны РФ. Фото: REUTERS

Корабли Военно-морского флота России, поврежденные в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, будут восстановлены и продолжат боевую службу, сообщает Министерство обороны РФ.

"Два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в ночь на среду, 13 сентября, Вооруженные силы Украины совершили ракетную атаку на Севастополь. Как сообщало Министерство обороны РФ, на город были направлены десять крылатых ракет, а целью был судоремонтный завод имени Орджоникидзе, при атаке на который пострадали 24 человека.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов объяснил атаку ВСУ на Севастополь жаждой мести Киева.