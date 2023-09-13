Миллиардер Илон Маск упал на пол от смеха из-за списка запрещенных слов Twitter Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск после покупки социальной сети Twitter катался по полу от смеха после проверки запрещенных в ней слов. Во время изучения алгоритмов цензуры Twitter предприниматель наткнулся на слово turdburger (бургер с фекалиями вместо котлеты), от которого он упал на пол и стал задыхаться от смеха.

“Он наткнулся на список слов, которые автоматически не допускались в список трендов на Twitter. Когда дошло до слова turdburger, Маск засмеялся с такой силой, что упал на пол и стал задыхаться”, — рассказал Уолтер Айзексон в книге об Илоне.

Также в биографии говорится, что Маска не менее трудно поднять с пола, когда он подавлен. По признанию людей, работавших с миллиардером, после его расставания с актрисой Эмбер Херд в 2017 году Маска приходилось уговаривать встать на ноги перед важными деловыми встречами.

“Джон Макнил, который в то время был президентом Tesla, обнаружил его на полу конференц-зала при выключенном свете. Макнил подошел и лег рядом с ним в углу. «Эй, приятель, у нас сейчас телеконференция о доходах”, — рассказал Айзексон.

Биографическая книга “Илон Маск” вышла 12 сентября и раскрыла прежде неизвестные факты о богатейшем человеке планеты, так например из книги стало известно о тайном ребенке миллиардера по имени Техно Механиус, а также о том, как Маск отключился от нескольких рюмок водки на деловой встрече в Москве в начале 2000-х годов.