Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона недалеко от Украины
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Румынии снова обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов , сообщает Министерство обороны страны.
Как передает издание Adevarul, обломки дронов были найдены в районе городов Нуфэрул и Виктория в округе Тулча, что недалеко от Украины. Осколки БПЛА были рассеяны на площади в несколько десятков метров, говорится в сообщении.
На прошлой неделе президент Румынии Клаус Йоханнис в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вблизи границы с Украиной обнаружили обломки иностранного беспилотника. По его словам, «имело место абсолютно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии».
Напомним, 6 сентября Йоханнис заявил союзникам по НАТО о падении обломков дронов на территории Румынии, отметив, что власти республики проводят расследование инцидента.