Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона недалеко от Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Румынии снова обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов , сообщает Министерство обороны страны.

Как передает издание Adevarul, обломки дронов были найдены в районе городов Нуфэрул и Виктория в округе Тулча, что недалеко от Украины. Осколки БПЛА были рассеяны на площади в несколько десятков метров, говорится в сообщении.

На прошлой неделе президент Румынии Клаус Йоханнис в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вблизи границы с Украиной обнаружили обломки иностранного беспилотника. По его словам, «имело место абсолютно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии».

Напомним, 6 сентября Йоханнис заявил союзникам по НАТО о падении обломков дронов на территории Румынии, отметив, что власти республики проводят расследование инцидента.