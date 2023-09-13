Минобороны: российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России заявило, что за прошедшие сутки на Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых подразделений ВСУ, в ходе которых противник потерял около 200 военнослужащих и 14 единиц военной техники, в том числе танк и три бронетранспортера.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что лишь в районе населенного пункта Работино украинские войска потеряли более 10 тысяч военнослужащих и просто не успевают вывозить тела погибших солдат с передовой.

При этом общее число погибших украинских военных за время летнего наступления уже превысило 70 тысяч, а бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ожидает, что к концу года общее число потерь ВСУ за время конфликта превысит полмиллиона солдат.