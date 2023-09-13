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НовостиВ мире13 сентября 2023 11:55

Военкор США Ланкастер: все жители Донбасса считают себя частью России

На Западе должны принять этот факт, сказал бывший военнослужащих ВМС США
Дарья ЧИПУРНАЯ
Военкор США Ланкастер озвучил для Запада, что Донбасс считает себя частью РФ

Военкор США Ланкастер озвучил для Запада, что Донбасс считает себя частью РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все жители Донбасса считают себя частью Российской Федерации. Такое заявление сделал бывший военнослужащих ВМС США, а ныне независимый журналист Патрик Ланкастер.

Ланкастер сказал жителям Донбасса, что американцы считают их территории частью Украины. "Но они все до одного отвечали, что они - часть России. Это просто факт, нравится это Западу или нет", - сказал журналист в эфире канала Judging Freedom на YouTube.

Американец также добавил, что 10 сентября во время выборов в РФ представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Донецк и другие населенные пункты, в результате чего несколько мирных жителей погибли.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказал, как в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли первые выборы с момента вхождения в состав РФ 30 сентября 2022 года.