Военкор США Ланкастер озвучил для Запада, что Донбасс считает себя частью РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все жители Донбасса считают себя частью Российской Федерации. Такое заявление сделал бывший военнослужащих ВМС США, а ныне независимый журналист Патрик Ланкастер.

Ланкастер сказал жителям Донбасса, что американцы считают их территории частью Украины. "Но они все до одного отвечали, что они - часть России. Это просто факт, нравится это Западу или нет", - сказал журналист в эфире канала Judging Freedom на YouTube.

Американец также добавил, что 10 сентября во время выборов в РФ представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Донецк и другие населенные пункты, в результате чего несколько мирных жителей погибли.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказал, как в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли первые выборы с момента вхождения в состав РФ 30 сентября 2022 года.