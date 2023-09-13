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НовостиПолитика13 сентября 2023 11:55

Минобороны: российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

В ходе безуспешных штурмов противник потерял до 140 бойцов
Сергей ЧИКОВ
Минобороны: ВС России за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отразили восемь атак штурмовых подразделений ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 140 бойцов и несколько единиц военной техники.

“Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ”, — уточняется в свежей сводке о ходе спецоперации на Украине.

На соседнем Южно-Донецком направлении противник потерял до 235 бойцов, две бронемашины и станцию радиоэлектронной борьбы. На Запорожском направлении было отражено две атаки десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Вербового, а также уничтожены американские гаубицы M777 и M119.

Тем временем бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что у ВСУ уже не осталось резервов для продолжения активного наступления, из-за чего уже в ближайшие недели или месяцы украинские войска будут вынуждены не только прекратить наступление, но и уходить с занятых позиций.