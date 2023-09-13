Минобороны Украины заявило о получении новой модели ударного дрона

Министерство Украины заявило о поступление на вооружение ВСУ нового цифрового ударного дрона украинского производства, который может переносить груз массой 1 килограмм на расстояние семь километров.

«Дрон цифровой, что дает FullHD-качество изображения и помогает проводить доразведку во время миссии. Несет штатно полезный вес в один килограмм на расстояние семь километров. Максимально на KH-S7 ребята "долетали" и на 9,5 километров», - заявило украинское венное ведомство.

Напомним, ранее командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил о невозможности сбивать беспилотники над Киевом, указав на неспособность построения точного маршрута, который, по его словам, сложно определить, в особенности в ночное время.