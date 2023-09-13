ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз принял решение продлить на полгода индивидуальные ограничительные меры против России. Об этом сказано в заявлении Совета Евросоюза.

Как уточняется, речь идет о действующих с 2014 года индивидуальных антироссийских санкционных ограничений в отношении почти 1500 физических лиц и 205 организаций «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года ограничительные меры, направленные против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», - сказано в соответствующем заявлении.

Напомним, днем ранее, 12 сентября, Всемирная торговая организация (ВТО) пришла к выводу, что введенные в отношении России санкционные ограничения негативно скажутся на большинстве экономик мира.