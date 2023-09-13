Власти Днепра отказались лишать Брежнева звания почетного гражданина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Днепра отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.

Как передает Telegram-канал «Деколонизация. Украина», в решении горсовета отмечается, что основанием для лишения кого-либо звания почетного гражданина является личное обращение самого гражданина или же вступление в силу обвинительного приговора в отношении данного гражданина.

В документе за подписью мэра Днепра Бориса Филатова также обращают внимание на то, что Брежнев умер в 1982 году, а закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украины приняли в апреле 2015 года. «Основания для лишения его звания нет», - говорится в документе.

Напомним, в конце мая этого года депутаты Киевский горсовет посмертно лишили Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева. Однако власти Каменского в Днепропетровской области, где родился Брежнев, не стали демонтировать памятник генсеку, который был установлен еще при его жизни в 1976 году.