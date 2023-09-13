КНДР впервые запустила ракету во время зарубежной поездки Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Северная Корея осуществила беспрецедентный запуск ракеты, но выделяется он не технологическими или инженерными решениями. Запуск был произведён в то время, когда лидер КНДР Ким Чен Ын находится в России, и это первый пуск, совершённый без его участия и присутствия.

«Представляется, что Северная Корея впервые в истории запустила ракету, когда высший руководитель был за границей. Это демонстрация уверенности, что полная боеготовность поддерживается даже при отсутствии лидера», - прокомментировал это событие южнокорейский учёный Хон Мин агентству Yonhap.

Как заявляет издание «Чосон ильбо», запуск ракеты без Ким Чен Ына беспрецедентен. Когда лидер страны ездил во Вьетнам и Россию в 2019 году, подобных решений и действий партийное руководство принимать не осмеливалось.

Ранее KP.RU сообщил, что Ким Чен Ын попросил у Владимира Путина поделиться космическими и ракетостроительными технологиями во время визита на космодром «Восточный».