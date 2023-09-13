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НовостиВ мире13 сентября 2023 12:36

КНДР впервые запустила ракету во время зарубежной поездки Ким Чен Ына

Прежде все запуски ракет проходили под надзором лидера КНДР
Сергей КУДРИН
КНДР впервые запустила ракету во время зарубежной поездки Ким Чен Ына

КНДР впервые запустила ракету во время зарубежной поездки Ким Чен Ына

Фото: REUTERS

Северная Корея осуществила беспрецедентный запуск ракеты, но выделяется он не технологическими или инженерными решениями. Запуск был произведён в то время, когда лидер КНДР Ким Чен Ын находится в России, и это первый пуск, совершённый без его участия и присутствия.

«Представляется, что Северная Корея впервые в истории запустила ракету, когда высший руководитель был за границей. Это демонстрация уверенности, что полная боеготовность поддерживается даже при отсутствии лидера», - прокомментировал это событие южнокорейский учёный Хон Мин агентству Yonhap.

Как заявляет издание «Чосон ильбо», запуск ракеты без Ким Чен Ына беспрецедентен. Когда лидер страны ездил во Вьетнам и Россию в 2019 году, подобных решений и действий партийное руководство принимать не осмеливалось.

Ранее KP.RU сообщил, что Ким Чен Ын попросил у Владимира Путина поделиться космическими и ракетостроительными технологиями во время визита на космодром «Восточный».