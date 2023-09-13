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НовостиПолитика13 сентября 2023 12:37

Председатель ООН выразит надежду на завершение конфликта при встрече с Зеленским

По словам председателя, в Генассамблее ООН надеются на скорейшее завершение конфликта
Сергей ЧИКОВ
Председатель ООН при встрече с Зеленским выразит надежду на завершение конфликта

Председатель ООН при встрече с Зеленским выразит надежду на завершение конфликта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель сессии Генеральной ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что, если встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразит надежду на скорейшее завершение конфликта. Фрэнсис добавил, что готов встретиться с Зеленским и внимательно его выслушать.

“Что я ему скажу, так это то, что мы, люди ООН, понимаем, с какими трудностями он сталкивается, но мы всё же надеемся, что этот конфликт можно завершить как можно скорее, чтобы спасти жизни людей”, — сказал Фрэнсис в интервью РИА Новости.

Также он добавил, что лучшее решение конфликта на данный момент – его завершение, и Генассамблея ООН надеется, что это произойдет в кратчайшие сроки.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что конфликт на Украине можно закончить путем переговоров, однако киевский режим на законодательном уровне запретил любые переговоры с Москвой, и союзники Зеленского также не готовы к диалогу по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая саму Россию.