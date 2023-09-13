Памфилова заявила о рекордной за десять лет явке на выборах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Явка, достигнутая в ходе прошедших накануне выборов, оказалась рекордной с 2013 года. Такое заявление в среду, 13 сентября, сделала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Это действительно рекордный показатель даже не с 2017 года, а с 2013. То есть рекордный показатель ровно за 10 лет», - заявили глава ЦИК РФ, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

Напомним, 10 сентября в России прошел единый день голосования, который затронул 85 российских регионов. Выборы прошли на совершенно разных уровнях.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин набрал более 2,4 млн голосов избирателей после подсчета 91,3% протоколов на выборах градоначальника.