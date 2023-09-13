Евросоюз отменил санкции в отношении четверых россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз решил отменить санкции в отношении четверых граждан России, которые были введены в связи с «угрозой подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

«В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех лиц», – сказано на сайте Совета ЕС.

Напомним, в среду, 13 сентября, Европейский союз принял решение продлить на полгода индивидуальные ограничительные меры против России. Речь идет о действующих с 2014 года индивидуальных антироссийских санкционных ограничений в отношении почти 1500 физических лиц и 205 организаций «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины».