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НовостиПолитика13 сентября 2023 12:50

Евросоюз отменил санкции в отношении четверых россиян

Они были сняты в контексте пересмотра санкций, сообщили в Совете ЕС
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Евросоюз отменил санкции в отношении четверых россиян

Евросоюз отменил санкции в отношении четверых россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз решил отменить санкции в отношении четверых граждан России, которые были введены в связи с «угрозой подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

«В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех лиц», – сказано на сайте Совета ЕС.

Напомним, в среду, 13 сентября, Европейский союз принял решение продлить на полгода индивидуальные ограничительные меры против России. Речь идет о действующих с 2014 года индивидуальных антироссийских санкционных ограничений в отношении почти 1500 физических лиц и 205 организаций «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины».