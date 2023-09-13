IL Fatto Quotidiano: Запад попал в ловушку из-за несбывшихся прогнозов о России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что Запад попал в ловушку из-за провала собственных ожиданий успеха ВСУ на поле боя и экономических проблем в России.

“Украинское наступление терпит полное фиаско. С течением времени положение Киева значительно ухудшилось. При этом ВВП России растет, ее армия прекрасно организована и вооружена”, — написал эксперт в статье для IL Fatto Quotidiano.

Орсини добавил, что на фоне санкционной политики Запада Россия еще больше сблизилась с Китаем и африканскими странами, некогда более связанные с Европой.

Эксперт добавил, что Евросоюз внес большой вклад в разжигание конфликта на Украине, однако его результаты наводят на мысль о некомпетентности международных институтов ЕС, занимающихся прогнозированием. При этом, по мнению эксперта, причиной может быть и желание Вашингтона ослабить Евросоюз, укрепив свою гегемонию в Европе.

Напомним, недавно полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также отмечал, что план Запада обескровить Россию затяжным конфликтом на Украине обернулся развитием российской промышленности и укреплением ее армии.