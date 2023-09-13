Глава Кузбасса Сергей Цивилев дал старт движению новых троллейбусов в Кемерове

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кемерове запустили движение новых троллейбусов современной модификации «Адмирал». Они будут возить пассажиров по самым востребованным городским маршрутам. Десять машин оснащены мощными аккумуляторными батареями и могут ехать без подзарядки до 20 километров. Старт движению нового транспорта дал глава Кузбасса Сергей Цивилев.

«Мы вводим новые стандарты обслуживания кузбассовцев и гостей региона. Все должно быть на высшем уровне, в том числе транспортные услуги. Новые троллейбусы – надежные, красивые и удобные. Уверен, что работать на такой технике вы будете с удовольствием, а люди оценят ее удобство», - отметил Сергей Цивилев на встрече с водителями городского транспорта.

Это первое масштабное обновление парка электротранспорта Кемерова за долгое время. Новые троллейбусы – самые современные в России, специально приспособленные для пожилых и маломобильных пассажиров. В следующем месяце в город прибудут еще две машины. Запуск троллейбусов позволит решить проблему дефицита транспорта в часы пик.