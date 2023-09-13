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НовостиПолитика13 сентября 2023 13:05

Памфилова: Выборы в России признаны состоявшимися

Завершены выборы разного уровня в более чем 80 регионах РФ
Сергей КУДРИН
Памфилова: Выборы в России признаны состоявшимися

Памфилова: Выборы в России признаны состоявшимися

Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы разных уровней прошли в 85 субъектах Российской Федерации с 8 по 10 сентября 2023 года, и признаны состоявшимися. В 21 регионе страны проходили выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Об этом рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова, подводя итоги голосования.

«Выборы состоялись. Но я хотела бы вообще сказать - в целом выборы состоялись по всем их видам», - заявила Памфилова.

В регионах, где выбирали губернаторов, результаты голосования уже утвердили, кроме Магаданской области. Там утверждение должно состояться 14 сентября. В Липецкой области, Крыму, Красноярском крае и Карачаево-Черкессии проводились дополнительные выборы депутатов Госдумы Федерального собрания 8 созыва. Итоги по ним также уже утвердили.

Ранее KP.RU сообщил, что Памфилова рассказала о рекордной за последние годы явке на выборах 8-10 сентября.