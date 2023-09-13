Бастрыкин провел личный прием участников долевого строительства из Подмосковья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: пресс-служба СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием инициативной группы участников долевого строительства из Московской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Бастрыкин выслушал инициативную группу из Московской области. Заявители являются участниками долевого строительства жилых комплексов «Горизонт» и «Дом у реки», возведение которых началось в 2014 году, но до сих пор не завершено», – сказано на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что строительные компании ООО «Бизнесленд» и ООО «Ивакино Парк», которые строили жилкомплексы, были признаны банкротами. Полномочия по завершению строительства и защите прав дольщиков переданы «Фонду развития территорий» – он согласился выплатить участникам долевого строительства компенсации, однако их не устраивает сумма выплат.

Следователи неоднократно возбуждали уголовные дела из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Щелково, но все решения были отменены прокуратурой, отмечается в сообщении. Аналогичная ситуация сложилась и с уголовными делами, касающихся жилищного комплекса в Химках.

Бастрыкин в ходе личного приема напомнил, что дольщики могут могут обратиться в суд обжаловать решения прокуратуры, если не согласны с ними. Кроме того, председатель СК России дал поручения по расследованию уголовных дел и оказанию юридической помощи заявителям. Как отметил глава ведомства, граждане не должны оставаться один на один со своими проблемами, поэтому необходимо принять все меры для защиты их прав.