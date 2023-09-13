Пограничники Эстонии развернули авто гражданина Литвы с российскими номерами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таможенники Эстонии после введения новых ограничений развернули на границе первую машину с российскими номерами. Об этом в среду, 13 сентября, сообщила Федеральная таможенная служба (ФАС).

«При въезде в пункт пропуска Нарва-1 эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза данной категории автомобилей, после чего он был направлен обратно», - сказано в заявлении ведомства, где также уточнили, что водитель имел двойное гражданство - России и Литвы.

Напомним, накануне министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что республика запретила въезд в страну автомобилей с номерными знаками Российской Федерации. Запрет начал действовать с 10:00 по московскому времени в среду, 13 сентября.

Как писал сайт KP.RU, глава ведомства уточнил, что Эстония следует директиве Евросоюза от 8 сентября 2023 года, согласно которой зарегистрированным в России автомобилям больше нельзя въезжать на территорию Европейского Союза.