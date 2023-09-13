Самую популярную женщину Финляндии хотели убить из напечатанного на 3D-принтере оружия

The Times: в Финляндии заговорщики готовили покушение на экс-премьера Марин Фото: REUTERS

Газета The Times со ссылкой на данные финского суда сообщила, что группа крайне правых радикалов планировала убийство бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин при помощи оружия, напечатанного на 3D принтере.

“Крайне правая террористическая группа в Финляндии стремилась спровоцировать расовую войну и обсуждала убийство Санны Марин, бывшего премьер-министра”, — сообщает издание.

Полиция арестовала по этому делу четырех подозреваемых. Ожидается, что вскоре всем фигурантам дела будет предъявлено официальное обвинение в планировании теракта и использовании 3D-принтеров для изготовления огнестрельного оружия.

Напомним, в Америке огнестрельное оружие начали печатать на 3D принтерах более 10 лет назад, а некоторые энтузиасты даже собирали деньги на разработку технологий и создание интернет-сайтов, чтобы печать оружия на принтерах стала доступна всем желающим.

При этом недавно один предприимчивый американец воспользовался государственной программой США по выкупу огнестрельного оружия у населения и напечатал несколько десятков нерабочих пластиковых пистолетов, продав их властям за три тысячи долларов.