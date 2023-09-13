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НовостиЭкономика13 сентября 2023 13:27

Центробанк РФ повысил курс доллара до 95,98 рубля на 14 сентября 2023

Курс евро установлен на уровне 103,1066 рубля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Центробанк РФ повысил курс доллара до 95,98 рубля на 14 сентября 2023

Центробанк РФ повысил курс доллара до 95,98 рубля на 14 сентября 2023

Фото: REUTERS

Банк России поднял официальный курс доллара на четверг, 14 сентября, на 1 рубль 28 копеек – до 95,98 рубля.

Курс евро на 14 сентября повышен на 1 рубль 54 копейки и установлен на уровне до 103,1066 рубля. Официальный курс юаня также поднят – на 22 копейки до 13,1735 рубля.

Напомним, Минэкономразвития заложило в новый макропрогноз курс доллара более 90 рублей в 2024 году. В 2023 году курс доллара ожидается на уровне 85,2 рублей, в 2024 году – 90,1 рублей, в 2025 году – 91,1 рубля, в 2026 – 92,3 рубля.

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля Минэкономразвития России прогнозировал курс рубля на 2023 год на уровне 76,5 рубля за доллар США. В 2024-2026 годах, по мнению ведомства, стоит ожидать плавное снижение курса до 78,8 рубля за доллар.