Центробанк РФ повысил курс доллара до 95,98 рубля на 14 сентября 2023 Фото: REUTERS

Банк России поднял официальный курс доллара на четверг, 14 сентября, на 1 рубль 28 копеек – до 95,98 рубля.

Курс евро на 14 сентября повышен на 1 рубль 54 копейки и установлен на уровне до 103,1066 рубля. Официальный курс юаня также поднят – на 22 копейки до 13,1735 рубля.

Напомним, Минэкономразвития заложило в новый макропрогноз курс доллара более 90 рублей в 2024 году. В 2023 году курс доллара ожидается на уровне 85,2 рублей, в 2024 году – 90,1 рублей, в 2025 году – 91,1 рубля, в 2026 – 92,3 рубля.

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля Минэкономразвития России прогнозировал курс рубля на 2023 год на уровне 76,5 рубля за доллар США. В 2024-2026 годах, по мнению ведомства, стоит ожидать плавное снижение курса до 78,8 рубля за доллар.