Херш: проблемы в работе разведки США могут привести к конфликту с Россией Фото: EAST NEWS

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что проблемы в работе американской разведки могут привести к прямому столкновению России и США.

По мнению Херша, уверенность Вашингтона в успехах Украины на поле боя может быть основана на “безумно оптимистичных” докладах разведки, которые могут подтолкнуть США к еще большей эскалации.

“Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет”, — пишет журналист в статье для Substack.

Напомним, ранее бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявлял, что ЦРУ имеет правдивые отчеты о провале украинского наступления, однако до Белого дома доходит лишь “приятная” информация.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также отмечал, что Вашингтон до сих пор не понимает глубину обороны и тактику российской армии, при этом обманывает американцев, рассказывая о неких успехах ВСУ на поле боя.