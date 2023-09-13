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НовостиОбщество13 сентября 2023 13:49

Генпрокуратура России отказалась взыскивать активы HeidelbergCement

В ходе разбирательства были установлены особые обстоятельства, сообщили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генпрокуратура России отказалась взыскивать активы HeidelbergCement

Генпрокуратура России отказалась взыскивать активы HeidelbergCement

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России отказалась от взыскания в пользу РФ активов компании HeidelbergCement. Речь идет о долях в ООО «ХайдельбергЦемент Рус», акций ОАО «Гурово-Бетон», АО «Сырьевая компания» и АО «Сланцевый цементный завод «Цесла».

«Принять отказ от иска, производство по делу прекратить», – сказал судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как объяснил представитель Генпрокуратуры, решение об отказе от взыскания активов вызвано установлением и дополнительной проверкой особых обстоятельств. По его словам, интересы государства могут быть защищены «иными правовыми способами».

В начале августа суд арестовал российские активы компании HeidelbergCement по иску об их изъятии в пользу РФ. Арест на акции и доли производителя в России был наложен для обеспечения требований Генпрокуратуры России. Кроме того, правоохранители приняли решение запретить вносить какие-либо изменения в реестры акционеров российских предприятий HeidelbergCement.