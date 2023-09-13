Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: российские системы ПВО собьют любые истребители НАТО Фото: EAST NEWS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские системы противовоздушной обороны могут уничтожить любые западные самолеты, которые будут отправлены Украине от союзников.

"У России самая усовершенствованная, самая развитая система ПВО в мире. С США невозможно сравнивать, у них нет ничего подобного! Это означает, что если наши самолеты попадут в такие условия, то их просто собьют," — сказал эксперт в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Джонсон напомнил, что приближающаяся осень добавит проблем ВСУ в и без того провальное наступление, в то время как российская армия сможет продолжить боевые действия в любых условиях.

По мнению аналитика, украинские войска уже испытывают острую нехватку личного состава и вооружения, что на фоне подавляющего преимущества ВС РФ в небе и ухудшения погоды делает всю подготовку ВСУ к продолжению наступления бессмысленными.

Напомним, ранее офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис также отмечал, что истребители F-16 не повлияют на ход конфликта на Украине из-за серьезной уязвимости перед российскими системами ПВО, а также неспособности ВСУ раскрыть весь потенциал самолетов без полноценной интеграции в собственную сеть противовоздушной обороны.