Опубликован трейлер «Бременских музыкантов» с Дюжевым, Буруновым и Жизневским , фото: скриншот из видео

Central Partnership опубликовала дебютный трейлер ремейка знаменитой сказки «Бременские музыканты», режиссёром которого стал Алексей Нужный. Публике он известен как режиссёр фильмов «Я худею» и «Громкая связь». Трейлер фильма опубликован на YouTube-канале кинокомпании.

Каст актёров подобран весьма звёздный, многие из них на слуху у россиян. Так, трубадура сыграет Тихон Жизневский, Короля - Сергей Бурунов, Гениального Сыщика - Константин Хабенский, Осла - Дмитрий Дюжев, Пса - Роман Курицын, Петуха - Аскар Нигамедзянов.

Женский каст также представляют известные представительницы актёрской профессии. Принцессой стала Валентина Ляпина, Атамашней - Мария Аронова, а Кошкой - Ирина Горбачёва.

Ремейк «Бременских музыкантов» должен выйти в кино с 1 января 2024 года.

Ранее KP.RU сообщил о планах по пересъёмке легендарной сказки, а также обо всех деталях, которые были известны о фильме в 2022 году.