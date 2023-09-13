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НовостиОбщество13 сентября 2023 14:09

Участники спецоперации начнут получать полную компенсацию пенсий с октября 2023

Компенсации будут перечислены всем военным пенсионерам, поступшим на службу после начала СВО или призванным в рамках частичной мобилизации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Участники спецоперации начнут получать полную компенсацию пенсий с октября 2024

Участники спецоперации начнут получать полную компенсацию пенсий с октября 2024

Фото: Даниил ОПАРИН

Военные пенсионеры-участники специальной военной операции на Украине начнут получать полную компенсацию пенсий с октября этого года, сообщает Министерство обороны России.

«Заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова отметила, что компенсация будет выплачена в 100-процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметила замглавы Минобороны РФ, это позволит выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат. Компенсации будут перечислены всем военным пенсионерам, которые поступили на военную службу после начала СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации, уточнила она.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам спецоперации.