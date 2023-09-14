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НовостиВ мире14 сентября 2023 8:45

Экс-премьер Словакии и бывший глава МВД подрались в Братиславе

Политики подрались недалеко от дворца словацкого правительства
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экс-премьер Словакии и бывший глава МВД подрались в Братиславе

Экс-премьер Словакии и бывший глава МВД подрались в Братиславе

Фото: из соцсетей

Бывший премьер Словакии Игор Матович и министр внутренних дел республики Роберт Калиняк подрались недалеко от дворца словацкого правительства в центре Братиславы. Инцидент засняли на видео, а выложил его портал Pravda.sk.

Отмечается, что конфликт разгорелся в момент пресс-конференции по вопросам миграции, которую вела оппозиционная партия «Направление - социальная-демократия» рядом с дворцом словацкого правительства.

Экс-глава правительства республики, возглавляющий партию «Обычные люди и независимые личности», прибыл к месту проведения пресс-конференции на вездеходе, установив на него репродукторы, которые политик решил включить на полную мощность, перебивая таким образом участков встречи и критикуя социал-демократов. Матович также грубо выражался в адрес экс-главы МВД, что в итоге и привело к драке.

Напомним, в феврале прошлого года в правительстве Словакии заявили, что в стране вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев.