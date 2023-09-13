Песков: при желании КНДР можно отправить в космос их представителя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На переговорах президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына говорили о том, что при желании Северной Кореи можно отправить в космос их космонавта. Такое заявление в среду, 13 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы предлагали и возможности сотрудничества по космической тематике», - сказал представитель Кремля, отметив, что Россия намерена актуализировать сотрудничество с КНДР по всем направлениям.

Напомним, ранее писал сайт KP.RU о переговорах Путина и Ким Чен Ына, которые состоялись на космодроме «Восточный» и продолжались около четырех часов. Отмечалось, что учитывая торжественный обед, лидер Северной Кореи провел на космодроме более пяти часов.