Путин не планирует ответный визит в КНДР

Президент России Владимир Путин пока не планирует ответный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику, Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пока не планирует ответный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока не планируется. Но еще раз повторяю, что это наш сосед, и мы намерены развивать те отношения, которые соответствуют нашим интересам», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России в среду, 13 сентября, провели переговоры на космодроме «Восточный». Они продолжались около четырех часов. Политики начали общение в 07:09 мск, вместе осмотрев объекты «Восточного». Затем начались переговоры при участии делегаций, которые продлились больше часа, после чего Путин и Ким Чен Ын поговорили один на один. В конце визита в честь лидера КНДР был дан официальный обед.

Сайт KP.RU писал, о чем говорили Путин и Ким Чен Ын на космодроме «Восточный».