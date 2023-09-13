Правозащитник Якоб де Йонге заявил о желании США заморозить конфликт на Украине

Правозащитник де Йонге заявил о желании США заморозить конфликт на Украине Фото: REUTERS

Создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге заявил, что Вашингтон хочет заморозить конфликт на Украине по северокорейскому сценарию.

“Думаю, что США хотят заморозить украинский конфликт, они стремятся к северокорейскому сценарию. Думаю, они уже приняли тот факт, что не смогут выиграть. Их цель - оставить все как есть сейчас, заморозить текущее положение дел”, — отметил правозащитник.

Де Йонге отметил, что подобный сценарий не устроит Россию в том случае, если США продолжат вооружать Украину и тем более, если ее примут в НАТО, поэтому мир будет достигнут только когда Вашингтон будет готов говорить с Москвой.

“На самом деле, это все большая война между РФ и США, территория Украины просто используется для боевых действий” — резюмировал правозащитник.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Украина является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России, поэтому переговоры о мире именно с ней бесперспективны.

В свою очередь президент Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности вести диалог по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая саму Россию, однако Запад, по его словам, отказывается от переговоров с Москвой.