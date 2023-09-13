Журналист Херш: администрация Байдена игнорирует негативные доклады по Украине Фото: EAST NEWS

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии и знаменитый расследователь Сеймур Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена нарочно игнорирует неудобные доклады разведки по Украине, так как они нанесут репутационный ущерб Белому дому.

«Теперь стало общепринятой реальностью, что президенты в эпоху после 11 сентября без колебаний манипулируют и лгут даже о самых компетентных отчетах разведки, если они не вписываются в их политическую повестку дня», - заявил Херш.

Пообщавшись с источником во внешней разведке США, Херш выяснил, что со времён Джорджа Буша, игнорировавшего неудобные с политической точки зрения доклады по оружию массового поражения в Ираке, Байден и его помощники также игнорируют неудобные отчёты по Украине.

В частности, Херш напомнил о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего что отчёты ЦРУ дают основания для позитивной оценки хода наступления ВСУ, несмотря на то, что это объективная ложь.

Ранее KP.RU сообщил, что Херш указал на ряд проблем в работе американской разведки, которые могут привести к жестокому конфликту с Россией.