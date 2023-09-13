Что произошло в за день 13 сентября: главные новости

Журналист Херш предупредил о конфликте с Россией из-за проблем разведки США Фото: EAST NEWS

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что проблемы в работе американской разведки могут привести к прямому столкновению России и США. По его мнению, уверенность Вашингтона в успехах Украины на поле боя может быть основана на «безумно оптимистичных» докладах разведки, которые могут подтолкнуть США к еще большей эскалации.

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