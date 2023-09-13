В Крыму задержан участник продовольственной блокады полуострова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму был задержан участник украинского нацбата и продовольственной блокады полуострова. Об этом в среду, 13 сентября, сообщила пресс-служба крымского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Мужчина задержан сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Крым. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - сказано в заявлении пресс-службы.

По данным следствия, мужчина в 2017 году добровольно вступил в крымско-татарский добровольческий нацбат имени Номана Челебиджихана*, который был создан на Украине. Отмечается, что задержанного привлекали к вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона.

В сообщении также говорится о том, что обвиняемый «принимал непосредственное участие в так называемой "продовольственной блокаде" Крыма, а также совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ».

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. 54-летнему мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

*Запрещенная в России террористическая организация.