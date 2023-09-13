Путин после встречи с Ким Чен Ыном посетил Амурский газоперерабатывающий завод

После встречи с Ким Чен Ыном Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин после переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном посетил Амурский газоперерабатывающий завод около города Свободный в Амурской области.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября на спецпоезде. Владимир Путин провел своему коллеге экскурсию по космодрому Восточный и осмотрел вместе с коллегой сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса “Ангара” и стартовый комплекс “Союз-2”.

Позже лидеры двух стран провели переговоры в составе делегаций, после чего провели беседу тет-а-тет. В ходе беседы Путин и Ын затронули вопросы политики и экономики, а также социальную сферу. После переговоров Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея всегда будет поддерживать Россию в борьбе против империализма.