Заявления об отказе от обработки биометрии подали менее 1% россиян Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Менее 1% граждан России написали заявления об отказе от сбора биометрических данных, сообщает Министерство цифрового развития РФ.

«После рассылки фейковых сообщений в мессенджерах о необходимости отказа от сбора биометрии его оформили меньше 1% россиян», – говорится на сайте ведомства.

Как уточнили в Минцифры, злоумышленники призывали россиян прийти в многофункциональные центры до 31 августа. Там объяснили, что отказ от сбора биометрии можно оформить в любой момент, при этом хранение данных в единой биометрической системе обеспечивает их безопасность.

Чаще всего от хранения биометрических данных отказываются люди в возрасте 60-70 лет, отметили в ведомстве, при этом 65% отказавшихся – женщины, 35% – мужчины. Из всех отказавшихся от сбора биометрии 69% – это нетрудоустроенные или пенсионеры, 71% не пользуются порталом Госуслуг, а более 40% проживают в небольших населенных пунктах.

В Минцифры напомнили, что биометрию невозможно собрать без письменного согласия ее владельца. Передумать и удалить свои данные можно в любой момент, оформив отказ в МФЦ, добавили в министерстве.