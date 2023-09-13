Комфортного жилья на Дальнем Востоке станет больше

Фото предоставлено компанией Unikey

Управляющий партнер компании Unikey Айгуль Юсупова подчеркнула, что соглашение со Сбербанком имеет стратегически важное значение для компании:

«Сейчас в Хабаровске мы строим три проекта и планируем запуск еще пяти. В планах финансировать эти проекты, в том числе, с участием Сбербанка. Также мы запускаем большой проект в Москве – порядка 150 тысяч квадратных метров жилья, проекты в ЕАО и в 2024 году будем запускать первый проект во Владивостоке. Итого в портфеле компании более 500 тысяч квадратных метров».

В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров:

«По итогам 2023 года мы планируем ввести в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья. Unikey – второй по объемам застройщик в крае. Их подход к реализации жилых проектов, в частности, продуманная архитектурная концепция меняет облик городов. Важно, что они задают новый тренд – уход от точечной застройки и создание комфортной среды с обустроенными общественными пространствами».

Во всех жилых проектах Unikey покупателям обеспечивают бесплатные общественные пространства на первых этажах жилых комплексов: спортзалы, прачечные, детские комнаты, библиотеки и даже коворкинги. В отдельных случаях – и инфраструктуру вокруг самого дома.