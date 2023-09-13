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НовостиНедвижимость13 сентября 2023 15:25

Комфортного жилья на Дальнем Востоке станет больше

Девелоперская компания Unikey и Сбербанк подписали соглашение на полях VIII Восточного экономического форума
Фото предоставлено компанией Unikey

Фото предоставлено компанией Unikey

Управляющий партнер компании Unikey Айгуль Юсупова подчеркнула, что соглашение со Сбербанком имеет стратегически важное значение для компании:

«Сейчас в Хабаровске мы строим три проекта и планируем запуск еще пяти. В планах финансировать эти проекты, в том числе, с участием Сбербанка. Также мы запускаем большой проект в Москве – порядка 150 тысяч квадратных метров жилья, проекты в ЕАО и в 2024 году будем запускать первый проект во Владивостоке. Итого в портфеле компании более 500 тысяч квадратных метров».

В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров:

«По итогам 2023 года мы планируем ввести в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья. Unikey – второй по объемам застройщик в крае. Их подход к реализации жилых проектов, в частности, продуманная архитектурная концепция меняет облик городов. Важно, что они задают новый тренд – уход от точечной застройки и создание комфортной среды с обустроенными общественными пространствами».

Во всех жилых проектах Unikey покупателям обеспечивают бесплатные общественные пространства на первых этажах жилых комплексов: спортзалы, прачечные, детские комнаты, библиотеки и даже коворкинги. В отдельных случаях – и инфраструктуру вокруг самого дома.