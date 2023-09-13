Гутерриш намерен обсудить зерновую сделку с Лавровым, Зеленским и Эрдоганом Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что намерен обсудить возобновление зерновой сделки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«На следующей неделе я проведу встречи с президентом Зеленским, президентом Эрдоганом и министром Лавровым, на которых данный вопрос будет предметом наших обсуждений», – сказал глава всемирной организации в ходе пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, МИД России 18 июля 2023 года заявил о прекращении действия зерновой сделки. В ведомстве пояснили, что черноморская инициатива и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле, однако спустя год оба соглашения так и не были реализованы.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия вернется к участию в зерновой сделке только в том случае, если будут выполнены все обязательства перед Москвой.