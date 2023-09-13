Sudinfo: в Бельгии протестующие подожгли четыре школы из-за предмета о сексе

Полиция Бельгии: протестующие подожгли четыре школы из-за предмета о сексе Фото: REUTERS

Издание Sudinfo сообщило, что в Бельгии недовольные новым школьным предметом о сексе и сексуальной ориентации родители пытались поджечь несколько школ в знак протеста. В данный момент полиция начала расследование этих случаев.

По данным Sudinfo, речь идет о четырех эпизодах попыток ночных поджогов. Во всех случаях поджигатели оставляли на стене надписи “Нет Evras” (аббревиатура, означающая название нового предмета “Образование в области сексуальных отношений и сексуальности”).

Уточняется, что с 2023 года этот предмет стал обязательным для школьников 11-12 и 15-16 летнего возраста. Авторы урока заявили, что ежегодный двухчасовой курс ответит на деликатные вопросы подростков, такие как “сексизм”, “сексуальное насилие” и “гендерные стереотипы”.

Противники этого нововведения считают, что на таких уроках могут пропагандировать гиперсексуальность, нетрадиционные отношения и смену ориентации. Исламские и католические организации Бельгии призвали несогласных протестовать против нового предмета.