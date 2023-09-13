Польша собирается подсчитать ущерб, якобы нанесённый ей СССР во время войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша, бюджет которой подорвали поддержка Украины и закупки оружия у США на миллиарды долларов, намерена попытаться пополнить свою казну за счёт России. Польские власти создали специальную рабочую группу, которая займётся «подсчётом ущерба, понесённого Польшей во время Второй Мировой войны из-за СССР», сообщил агентству PAP уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

«Девятнадцатого и двадцатого сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнет работу группа, изучающая размер потерь, понесенных Польшей со стороны СССР в 1939-1945 годах; цель состоит в том, чтобы подготовить доклад по этому вопросу», - заявил Мулярчик.

В состав рабочей группы якобы вошли десятки учёных как из Польши, так и из Украины. При этом работа, как ожидает Мулярчик, будет осложнена тем, что республика была «зависима» от СССР. Напомним, что такой метод Польша применяет не только по отношению к России. До этого требования о репарациях были предъявлены Германии, от которой Варшава хочет взыскать 1,3 трлн долларов.

Ранее KP.RU сообщил, что Сергей Шойгу заявил о попытках Польши создать «самую сильную армию Европы» за счёт огромных вливаний в военную технику из США, Британии и Южной Кореи.