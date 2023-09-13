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НовостиПолитика13 сентября 2023 16:13

Польша собирается подсчитать ущерб, якобы нанесённый ей СССР во время войны

Для этого собирается специальная рабочая группа
Сергей КУДРИН
Польша собирается подсчитать ущерб, якобы нанесённый ей СССР во время войны

Польша собирается подсчитать ущерб, якобы нанесённый ей СССР во время войны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша, бюджет которой подорвали поддержка Украины и закупки оружия у США на миллиарды долларов, намерена попытаться пополнить свою казну за счёт России. Польские власти создали специальную рабочую группу, которая займётся «подсчётом ущерба, понесённого Польшей во время Второй Мировой войны из-за СССР», сообщил агентству PAP уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

«Девятнадцатого и двадцатого сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнет работу группа, изучающая размер потерь, понесенных Польшей со стороны СССР в 1939-1945 годах; цель состоит в том, чтобы подготовить доклад по этому вопросу», - заявил Мулярчик.

В состав рабочей группы якобы вошли десятки учёных как из Польши, так и из Украины. При этом работа, как ожидает Мулярчик, будет осложнена тем, что республика была «зависима» от СССР. Напомним, что такой метод Польша применяет не только по отношению к России. До этого требования о репарациях были предъявлены Германии, от которой Варшава хочет взыскать 1,3 трлн долларов.

Ранее KP.RU сообщил, что Сергей Шойгу заявил о попытках Польши создать «самую сильную армию Европы» за счёт огромных вливаний в военную технику из США, Британии и Южной Кореи.